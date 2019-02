Hofgarten Palais erhält einen neuen Mieter

Die Headsahead GmbH ist bereits seit zwölf Jahren erfolgreich am Düsseldorfer Markt vertreten und verlegt aufgrund ihrer jetzigen Expansion zum 01.09.2019 ihren Sitz in die zentral gelegene Bleichstraße 8-10. Im Rahmen des damit einhergehenden notwendigen Umzugs innerhalb der Stadt wird das renommierte Executive Search-Unternehmen für die Besetzung von Führungspersönlichkeiten und Aufsichtsgremien rund 400 m² im Hofgarten Palais anmieten. Eigentümerin des Objekts ist Union Investment. Während des Vermittlungsprozesses war Savills auf Mieterseite beratend tätig.

.

„Aufgrund der angespannten Marktlage im CBD Düsseldorfs war es eine Herausforderung, geeignete Flächen in der gesuchten Größe zu finden, ohne dass der Mieter größere Kompromisse in puncto Lage oder Objektqualität eingehen muss. Umso mehr freut es uns, dass wir die Anmietung derartig repräsentativer Räumlichkeiten an einem prominenten Standort im Gebäude eines renommierten Eigentümers ermöglichen konnten“, berichtet Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf. Die Immobilie befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Kö-Bogen II und dem Dreischeibenhaus.