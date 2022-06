Der Logistikdienstleister Hövelmann Logistik GmbH & Co. KG mietet ca. 2.500 m² Lager- und Büroflächen nordwestlich von Magdeburg an. Das Objekt in der Genossenschaftsstraße 4 in Hohe Börde, unweit der Anschlussstelle „Irxleben“ zur BAB 2, befindet sich auf einem ca. 8.600 m² großen Grundstück.

Vermieter der Immobilie ist ein institutioneller Investor, die Immolox GmbH übernahm die exklusive Beratung.

