Colliers verliert seinen Retail-Investmentchef: Dirk Hoenig-Ohnsorg, seit 2019 als Head of Investment bei Colliers am Standort München an Bord , wird den Immobiliendienstleister verlassen. Wie der Handelsimmobilienexperte auf Linkedin mitteilte, werde er demnächst eine „spannende Position außerhalb“ des Retail-Investment-Bereichs antreten.

[…]