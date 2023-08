Höhepunkt der Neubautätigkeit überschritten

Rund 3.800 neue Wohnungen werden 2023 in Graz fertiggestellt, 2022 waren es 3.500, im Jahr davor – 2021 – noch 2.300.

.

„Ab dem kommenden Jahr erwarten wir in Graz denselben Trend wie in ganz Österreich: den Rückgang der Neubautätigkeit und Fertigstellungen am Wohnungsmarkt“, so Sigrid Filzmoser, Leiterin des Grazer CBRE Büros. Auf den Reininghaus Gründen sowie in der Smart City, beide zählen zum Submarkt Up and Coming in Graz, wird Wohnraum für 13.000 Menschen geschaffen. Während 2022 der Fokus auf geförderten und freifinanzierten Mietwohnungen lag, werden 2023 in Graz wieder mehr Eigentumswohnungen fertiggestellt, von denen ein Teil als Anlegerwohnungen bereits verkauft ist und die nun als Mietwohnungen auf den Markt kommen.



Durchschnittlich sind die im Jahr 2023 fertiggestellten Wohnungen in Graz 59 m² groß. „Bei den Wohnungsgrößen sehen wir eine Trendwende: bis 2018 war die durchschnittliche Grazer Neubauwohnung noch ca. 71 m² groß. Danach ist die Quadratmeterzahl kontinuierlich zurückgegangen und lag im Jahr 2022 bei ca. 52 m², um nun wieder zuzunehmen“, so Filzmoser, die darin eine Chance für Vermieter sieht, die Nachfrage nach größeren Wohnungen für Familien zu bedienen. Der führende Immobilienspezialist CBRE analysiert die Immobilienmärkte mit seinem professionellen Research Team laufend, seit 2021 hat das internationale Unternehmen auch ein Office und Team in Graz, das den Süden Österreichs betreut.



Laut den Analysen des CBRE Research Teams steigen die Kaufpreise in Graz kontinuierlich und liegen durchschnittlich bei 4.200 Euro/m². Die höchsten Kaufpreise werden in der Inneren Stadt mit rund 5.400 Euro/m² aufgerufen, während in den Flächenbezirken im Südwesten von Graz der Quadratmeterpreis bei rund 3.700 Euro liegt. „Damit liegt Graz deutlich unter den Preisen der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz, wo der Quadratmeter durchschnittlich 5.400 Euro kostet“, so Filzmoser.



Die Größe der Projekte richtet sich nach dem Platzangebot und den Bebauungsmöglichkeiten. Innerstädtisch sind durchschnittlich 40 Wohneinheiten pro Projekt in Graz üblich, im Submarkt Up and Coming werden pro Bauprojekt rund 100 Wohneinheiten errichtet. „In neuen Stadtvierteln gibt es deutlich mehr Platz, was sich auf die Zahl der Wohneinheiten auswirkt“, analysiert Filzmoser.



Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtvierteln spiegeln sich in der Miete wider: durchschnittlich werden in Graz pro Quadratmeter zurzeit Nettomieten zwischen 8,80 und 13,80 Euro bezahlt.