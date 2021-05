Höchstwert im Hamburger Wohnungsbau

Im Jahr 2020 sind in Hamburg 11.269 Wohnungen fertiggestellt worden. Die Zahl liegt damit um rund 15 Prozent über dem Vorjahreswert und stellt einen neuen Höchstwert seit Mitte der 1970er Jahre dar. Zuletzt waren 1974 so viele neue Wohnungen in Hamburg entstanden.

.

„Im Bündnis für das Wohnen in Hamburg haben die Beteiligten auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 erfolgreich gearbeitet. Nachdem im vergangenen Jahr bereits das Ziel erreicht werden konnte, jedes Jahr den Bau von rund 10.000 neuen Wohnungen zu genehmigen, ist die Fertigstellung von mehr als 11.000 Wohnungen ein weiterer wichtiger Schritt, um das Gesamtangebot an Wohnraum in Hamburg zu verbessern und den Anstieg der Mieten zu bremsen. Der wirksamste Mietendeckel ist der Wohnungsbau. Deshalb setzt der Senat weiterhin auf die Strategie, den Wohnungsbau in Hamburg gemeinsam mit den Bezirken und der Wohnungswirtschaft voranzubringen“, erklärt Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister.



Unter den 11.269 im vergangenen Jahr fertiggestellten Wohneinheiten sind 3.472 geförderte Wohnungen mit sozialer Mietpreis- und Belegungsbindung. Das entspricht einem Anteil von rund 31 Prozent. Betrachtet man nur die 9.384 fertiggestellten Wohnungen im Geschosswohnungsbau, so machen die geförderten Wohnungen rund 37 Prozent aus. Damit liegt ihr Anteil deutlich über dem im Bündnis für das Wohnen vereinbarten Drittel. Seit 2011 sind insgesamt 21.752 neue geförderte Wohnungen fertiggestellt worden.



Mit der Zahl der jährlich genehmigten Wohneinheiten überschreitet Hamburg regelmäßig die 2016 eingeführte Zielmarke von 10.000, die Senat und Bezirke im Bündnis für das Wohnen mit der Wohnungswirtschaft vereinbart haben. So auch im Jahr 2020, in dem 10.007 Wohneinheiten genehmigt wurden.