Die Hochwerk Gruppe hat im Rahmen einer Off-Market-Transaktion eine leerstehende Büroimmobilie in München-Riem erworben. Das 2002 errichtete Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe des vom Landkreis München erworbenen Messe Campus und verfügt über ca. 2.500 m² Mietfläche sowie 24 Tiefgaragenstellplätze. Das Gebäude wurde als „Glaswache“ am Vermietungsmarkt repositioniert sowie ESG-konform

[…]