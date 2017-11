Hochtief weiter auf Erfolgskurs

Der Baukonzern Hochtief legt auch zum Abschluss des dritten Quartals rundum positive Zahlen vor: Der bereinigte operative Konzerngewinn erreichte 119,8 Millionen Euro, was einem Plus von 35,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Der Auftragseingang konnte um 34 Prozent auf 7,66 Milliarden Euro gesteigert werden. Womit der Auftragsbestand aktuell einen Wert von 42,9 Milliarden Euro erreicht.

Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres ergibt sich ein operativer Gewinn von 320 Millionen Euro (plus 39 Prozent). Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro. Das Umsatzwachstum wurde mit unterschiedlichen Schwerpunkten generiert: Das Geschäft in Asien bilanzierte ein Plus von 29 Prozent, Europa legte um 10 und Amerika um 6,5 Prozent zu. Der deutsche Anteil lag unverändert bei vier Prozent. Der Essener Konzern kalkuliert für das Gesamtjahr mit einem operativen Gewinn von 410 bis 450 Millionen Euro. Hochtief engagiert sich weiter in der Bieterschlacht um den spanischen Mautstraßen-Betreiber Abertis. Im Raum stehen derzeit Gebote bis 17,5 Milliarden Euro.