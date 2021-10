Hochtief und ROM Technik investieren 172 Mio. Euro in Jena

Hochtief errichtet zusammen mit dem Partner ROM Technik neue Forschungs- und Laborgebäude für das Friedrich-Loeffler-Institut am Standort Jena, die höchste Technologie- und Sicherheitsstandards erfüllen. Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 172 Mio. Euro.

.

Etwa die Hälfte der Kosten entfällt auf Hochtief. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Maßnahmeträgerin ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA), die durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr vertreten wird.



Das Friedrich-Loeffler-Institut forscht zu Gesundheit und Wohlbefinden lebensmittelliefernder Tiere und dem Schutz des Menschen vor Zoonosen, d.h. Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen und zurück übertragen werden können. Die neuen Labor- und Tierhaltungsgebäude der Schutzstufen 2 und 3 am Standort Jena erfüllen höchste Technologie- und Sicherheitsstandards der Biostoff- und Gentechnikverordnung. Das viergeschossige Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von circa 37.000 m² gliedert sich in einen Laborbereich, Technikflächen und Ställe für die Tierhaltung.



Hochtief, die als technischer Federführer einer Arbeitsgemeinschaft in Jena bauen werden, verfügt über große Erfahrung beim Bau und Betrieb von Forschungseinrichtungen. Ebenfalls für das Friedrich-Loeffler-Institut hat Hochtief vor einigen Jahren auf der Ostseeinsel Riems 89 Speziallabore, Verwaltungsgebäude sowie Ställe für die experimentelle Tierhaltung bis zur Schutzstufe 4 gebaut. In Berlin betreibt das Unternehmen das Landeslabor der Bundesländer Berlin und Brandenburg. ROM Technik verfügt ebenfalls über eine ausgewiesene Expertise in der Errichtung von Forschungseinrichtungen, insbesondere für Reinräume & Labore sowie Medientechnik.