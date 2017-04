Hochtief und East Guardian feiern Richtfest in der Hansestadt

Hochtief Projektentwicklung haben in der vergangenen Woche in der Hamburger Altstadt Richtfest für das Kontorhaus Handelsreich im Beisein des Endinvestors East Guardian Immobilien AG sowie zahlreichen Gästen. Der Investor hatte die Immobilie gegenüber der Nikolaikirche bereits im Sommer 2015 erworben haben. Nachdem durch archäologische Funde der Zeitplan geplatzt ist, geht es nun endlich zügig voran.

Das Kontorhaus Handelsreich wird im Stil traditioneller Kontorhäuser errichtet: Auf dem zirka 930 m² großen Projektgrundstück am Hopfenmarkt 33 und zwischen der Willy-Brandt-Straße und der Straße Großer Burstah findet sogar ein begrünter Innenhof Platz. Ebenerdig sind eine zweigeschossige Eingangshalle sowie Handelsflächen vorgesehen. Die sieben Geschosse darüber stehen für Büronutzung zur Verfügung, was in etwa 5.000 m² entspricht. In der obersten, neunten Etage werden vier Wohnungen angeboten. Sowohl für die Büroflächen als auch für die Wohnungen verhandelt Hochtief erzeit mit einigen Interessenten. Es kann aber noch kein konkreter Ankermieter benannt werden. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin war für Ende 2016 geplant, da das Kontorhaus Handelsreich aber auf einem sehr historischen Fleck Hamburger Geschichte errichtet wird und bei den Grabungen auf dem Grundstück archäologische Funde zu Tage kamen, kam das Projekt ins Stocken. So wurden während der Bodenuntersuchung sorgfältig Funde des Walls der Neuen Burg aus dem 11. Jahrhundert, Fundamente der alten Nikolaikirche aus dem 12. und 13. Jahrhundert und Fundamente der Bebauung des 19. und des 20. Jahrhunderts erfasst und dokumentiert. Durch diese intensiven archäologischen Arbeiten musste der ursprünglich angesetzte Fertigstellungstermin nach hinten verschoben werden. Nach derzeitigem Planungsstand soll die knapp 6.600 m² oberirdische Bruttogrundfläche umfassende Immobilie Ende 2017 fertiggestellt werden. Das Kontorhaus Handelsreich wird nach den DGNB Gold-Kriterien errichtet und wurde zur Zertifizierung angemeldet.



Hochtief Projektentwicklung GmbH / Vera Dormeier" />

Foto v.l.n.r.: Sergei Tchoban (Partner Tchoban Voss Architekten), Erik Wigertz (East Guardian Asset Management AG), Falko Droßmann (Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte), Daniel Werner (Leiter der Niederlassung Nord, Hochtief Projektentwicklung GmbH).