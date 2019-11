Hochtief stellt Entwurf für neue Firmenzentrale vor

Hochtief hat gestern die Pläne für seine neue Firmenzentrale in Essen vorgestellt. „Hochtief hat eine lange Unternehmenstradition in Essen und ist ein Aushängeschild für unsere Stadt. Die geplante Zentrale wird eine gute Visitenkarte für den weltweit operierenden Konzern und fügt sich städtebaulich gut in das Viertel ein“, sagte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen bei der Präsentation des Architektenentwurfs für den Neubau der Zentrale im Essener Rathaus. Das Unternehmen plant, seinen Konzernsitz dort neu zu bauen, wo es seit 1938 seinen Sitz hat - am Traditionsstandort Opernplatz.

.