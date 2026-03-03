Hochtief startet Yexio-Rechenzentrumsbau im Landkreis Erding

Im Gewerbegebiet Südwest in Dorfen hat Hochtief den symbolischen Spatenstich für ein neues Yexio-Rechenzentrum gesetzt. Gemeinsam mit Palladio Partners entsteht ein dezentraler Edge-Standort, der den Landkreis Erding künftig direkt mit Rechenleistung versorgt. Bürgermeister und Wirtschaftsminister werten das Projekt als Signal für digitale Souveränität im ländlichen Raum.

.