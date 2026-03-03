Feierlicher Spatenstich
Hochtief startet Yexio-Rechenzentrumsbau im Landkreis Erding
Im Gewerbegebiet Südwest in Dorfen hat Hochtief den symbolischen Spatenstich für ein neues Yexio-Rechenzentrum gesetzt. Gemeinsam mit Palladio Partners entsteht ein dezentraler Edge-Standort, der den Landkreis Erding künftig direkt mit Rechenleistung versorgt. Bürgermeister und Wirtschaftsminister werten das Projekt als Signal für digitale Souveränität im ländlichen Raum.
Mit dem symbolischen Spatenstich hat Hochtief den Bau eines neuen Yexio-Rechenzentrums in Dorfen gestartet. Auf einem rund 7.500 m² großen Areal im Gewerbegebiet Südwest entsteht ein dezentraler Knotenpunkt, der den Landkreis Erding künftig direkt mit Rechenleistung versorgen soll.
Das Vorhaben ist Teil einer überregionalen Wachstumsstrategie: Hochtief PPP Solutions plant ein Netzwerk von 25 dezentralen Standorten mit Schwerpunkt Europa, um eine flächendeckende Versorgung für Industrie und öffentliche Hand sicherzustellen. Die Inbetriebnahme in Dorfen ist für das dritte Quartal 2027 geplant.
In einer Zeit, in der Datenkontrolle und Ausfallsicherheit für Unternehmen und öffentliche Institutionen zunehmend kritisch sind, gewinnen dezentrale Strukturen an Bedeutung. Edge-Rechenzentren verarbeiten Daten dort, wo sie entstehen – abseits der großen Metropolen, in denen sich üblicherweise Rechenzentren konzentrieren. Dadurch werden Latenzzeiten reduziert und nationale Datennetze entlastet.
Realisiert wird der Standort durch die Hochtief Data Center Partner GmbH im Auftrag der Projektgesellschaft Yexio Dorfen GmbH & Co. KG. Als Investoren fungieren Palladio Partners und Hochtief PPP Solutions.
„Mit dem heutigen Spatenstich setzen wir in Dorfen ein starkes Zeichen für Bayerns digitale Zukunft. Wir bringen Hightech bewusst in den ländlichen Raum und verbinden digitale Infrastruktur mit konkretem Nutzen für die Menschen vor Ort – etwa durch die Einspeisung der Abwärme ins Fernwärmenetz. So stärken wir Datensouveränität, Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung gleichermaßen“, sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
Die im Betrieb entstehende Abwärme wird als thermische Energie direkt in die Wärmeplanung der Stadt Dorfen integriert. Als künftiger Lieferant für das Fernwärmenetz unterstützt das Rechenzentrum so die Dekarbonisierung der städtischen Versorgung. „Durch die Einspeisung der Abwärme profitieren Umwelt und Verbraucher gleichermaßen von diesem Beitrag zur lokalen Energiewende“, betont Stadtwerke -Geschäftsführ er Klaus Steiner.
Bürgermeister Heinz Grundner sieht im Spatenstich ein wichtiges Signal: „Für Dorfen ist dieses Rechenzentrum ein Gewinn. Wir schaffen hier die Basis für moderne Arbeitsplätze und digitale Dienstleistungen vor Ort. Besonders wichtig ist uns die Sektorkopplu ng – also die Verknüpfung von Daten - und Energiewelt. Dass die Abwärme der Server für die Beheizung von Gebäuden genutzt werden kann, macht das Projekt zu einem Vorbild für eine intelligente Stadtentwicklung.“