Die Sanierungsarbeiten am Dienstsitz der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in der Württembergische Straße sind angelaufen. Während die Senatsverwaltung in den letzten Monaten mit fast 800 Mitarbeitern in das alte benachbarte Dienstgebäude am Fehrbelliner Platz 4 interimsweise umgezogen ist, hat das Land Berlin Hochtief den Zuschlag für die Sanierung erteilt.…

[…]