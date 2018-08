Hochtief Projektentwicklung vermietet 4.600 m² im Offenbacher M2O

Hochtief Projektentwicklung hat im gut 14.300 m² Mietfläche umfassenden M2O zwei Mietverträge über zusammen etwa 4.600 m² abgeschlossen: Ein Offenbacher IT-Dienstleister sowie das Unternehmen Hyundai AutoEver Europe wollen ab Dezember dieses Jahres die Flächen vom Erdgeschoss bis zur dritten Etage im Bauteil A nutzen. Vermittelt wurde die Mietfläche für Hyundai von Aengevelt Immobilien.

.

Das verkehrsgünstig an der Stadtgrenze zu Frankfurt liegende Bürohaus, zweiter Bauabschnitt der Gesamtentwicklung MainOFFice in Offenbach-Kaiserlei, wurde im September 2009 fertiggestellt und in 2017 neugestaltet: Büroflächen können nun ab etwa 600 m², halbe und komplette Etagen angemietet werden.



Der Eingangsbereich wurde zu einem Treffpunkt mit Lounge-Charakter und Besprechungsmöglichkeiten ausgebaut. Auch die bereits ansprechend begrünten Außenanlagen auf dem etwa 6.200 m² großen Grundstück wurden weiter aufgewertet und mit verschiedenen Ruhezonen versehen. Insgesamt sind 160 Pkw- und 84 Fahrradstellplätze vorhanden. Die Bauteile A und B des M2O sind nun fast vollständig vermietet. Lediglich im Bauteil A sind noch zirka 1.560 m² Mietfläche verfügbar.