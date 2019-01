Hochtief PPP verkauft Aachener Polizeipräsidium

Hochtief PPP Solutions hat das von ihr entwickelte Polizeipräsidium Aachen an eine Gruppe institutioneller Investoren veräußert. Die Immobilie bietet auf mehr als 22.500 m² Platz für circa 1.200 Mitarbeiter und ist für 20 Jahre mit Verlängerungsoption an das Land Nordrhein-Westfalen vermietet. Die Käufer sind ein durch Collineo Asset Management gemanagter AIF und die Luxemburger Builders RE. Ein Pension Trust und ein deutsches Versorgungswerk haben sich mittels einer Inhaberschuldverschreibung und eines Schuldscheindarlehens indirekt an der AIF Struktur beteiligt. Hochtief PPP Solutions bleibt mit einem Minderheitsanteil beteiligt und wird die Immobilie auch zukünftig betreuen.

Hochtief hatte das Polizeipräsidium im Herbst letzten Jahres fertiggestellt und im November an die Polizei Aachen übergeben. Das Projekt ist als ÖPP-Mietmodell mit Bewirtschaftungsleistungen realisiert worden. Der im Oktober 2015 unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass der Investor das neue Präsidium mit Fertigstellung zunächst für 20 Jahre zur Verfügung stellt. Anschließend besteht für den Mieter eine Option auf Verlängerung um weitere fünf Jahre. Bereits im März wird die Polizei Aachen den Neubau in der Trierer Straße 501 nun beziehen.