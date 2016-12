Hochtief Building für Projekte in München, Duisburg und Bochum engagiert

Der Baukonzern Hochtief Building kann beschwingt die Korken knallen lassen: Noch vor Jahresultimo brachten die Essener drei Projekte mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro unter Dach und Fach, also in die Auftragsbücher. Unter der Ägide der Otec GmbH bauen die Essener in München ein 24stöckiges Hotel auf dem ehemaligen Pfanni-Gelände; in Duisburg hat Aurelis den Baukonzern für die Realisierung des neuen Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ausgewählt und die Ruhruniversität Bochum betraut Hochtief Building mit dem Neubau eines Forschungszentrums.

