Hochschule für Bildende Künste zieht in die Gewandhausstraße Dresden

Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mietet ab dem 1. Oktober 2024 neue Gewerberäume mit einer Fläche von 1.850 m² in repräsentativer Altstadtlage in Dresden an. Nutzer des Objektes wird die Hochschule für Bildende Künste Dresden sein. Für das Objekt in der Gewandhausstraße läuft der Mietvertrag mit dem Vermieter, der Vonovia SE, für mindestens drei Jahre. Vermittelt wurde das Mietverhältnis von dem Dresdner Immobilienbüro Beate Protze Immobilien GmbH.

.