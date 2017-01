Hochhausprojekt T8 erhält LEED-Platin-Zertifizierung

Taunusanlage 8

Das Hochhaus T8, an der Taunusanlage 8, ist jetzt von der US-Behörde Green Building Council mit LEED Platin ausgezeichnet worden. Besondere Highlights der Nachhaltigkeit sind die Beheizung über Geothermie und mit Fernwärme, Heiz- und Kühlsegel. Manuell zu öffnende Fassadenelemente sorgen durch natürliche Belüftung für ein angenehmes Raumklima und eine optimale Energieausschöpfung, die sich auch im hohen Umweltstandard der Immobilie niederschlägt. Außerdem bietet das Objekt eine großflächige Tiefgarage mit 102 Parkplätzen und mehreren E-Tankstellen. Insgesamt wurden dem 68 Meter hohen Solitär in der Zertifizierung in sechs Hauptkategorien insgesamt 85 Punkte verliehen. Insbesondere in den Kategorien „Energie und Atmosphäre“, „Wassereffizienz“ und „Innovation in Design“ sticht das im Frühsommer letzten Jahres fertiggestellte Bürogebäude T8 hervor, so die CSAM. Denn in allen drei Bereichen erhielt das Gebäude hohe Punktzahlen. Doch obwohl die Rahmendaten in puncto Lage, Ausstattung und Nachhaltigkeit stimmen, scheint es mit der Vollvermietung nicht zu klappen.

„Wir sind sehr glücklich über diese hochkarätige Auszeichnung. Die Immobilie T8 ist eines der modernsten und energieeffizientesten Bürogebäude im Herzen Frankfurts und hat mit seiner Fertigstellung im Herbst 2016 neue Maßstäbe gesetzt. Bereits während der Bauarbeiten wurde die Immobilie, die sich in privilegierter Lage an der Taunusanlage mit Blick in den Park und auf die Skyline befindet, nach LEED Platin und DGNB Gold vorzertifiziert“, so Karl-Josef Schneiders, Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH.



Dann müßte es in Kürze wohl auch mit den Mietern klappen, denn trotz der guten Rahmendaten ist das Gebäude nach wie vor nicht vollvermietet. Nach der Beendigung der Innenausbaumaßnahmen hatte der Ankermieter Linklaters im August 2016 - mit 10.800 m² Mietfläche in den Geschossen 10- 17 - knapp 40 Prozent der Gesamtfläche von 29.080 m² übernommen. Die restlichen Etagen stehen offenbar noch leer. Ende letzten Jahres wurde zwar erklärt, dass es Interessenten gebe, bislang wurde aber noch kein offizieller Abschluss gemeldet. Angesichts der zunehmenden Brexit-“Unruhen“ in Großbritannien durch die Ankündigungen von Premierministerin Theresa May über ihre harten Ausstiegspläne und den damit fortschreitenden Präventionsmaßnahmen der Finanzhäuser [Brexit: Abgeordnete fordern Tacheles von Theresa May] könnte aber auch der Leerstand in den Premium-Büroräumen des T8 sehr bald Geschichte sein. Denn der Leerstand in Frankfurt liegt mit 11,2 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 2002, die Pipeline an neuen modernen Büroflächen ist eher mager und der CBD steht unverändert hoch in der Gunst der Mieter [Frankfurt: Dem Leerstand geht es an den Kragen]. Möglicherweise wird das T8 künftig also die neue Heimat für einige “Brexit-Flüchtlinge", die Rahmenbedingungen dürften dafür auf jeden Fall stimmen. Hinzukommt, dass die Stadt und das Land bereits seit Monaten die Werbetrommel unerläßlich für den Standort rührt [Land Hessen im Schulterschluss mit der Region Frankfurt-Rhein-Main], und auch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos stand Oberbürgermeister Peter Feldmann in diesem Jahr erneut mit entsprechenden Veranstaltungen vor Ort für die Mainmetropole ein. Der Abendempfang Frankfurt meets Davos ist nach neun Jahren mittlerweile ein schon traditionelles Netzwerktreffen während des Weltwirtschaftsforums. In seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der FrankfurtRheinMain GmbH warb er für Investitionen am Wirtschaftsstandort FrankfurtRheinMain und verwies neben der hohen Lebensqualität auch auf die Internationalität und die exzellente Anbindung an die europäischen und globalen Märkte hin [Region Frankfurt erneut auf Werbetour in Davos].