HMG refinanziert Crescos Kandinsky-Haus in Berlin

Ein Finanzierungsfonds der HanseMerkur Grundvermögen (HMG) hat eine Büroimmobilie der Cresco Real Estate in Berlin refinanziert. Zur Refinanzierung und für die umfassende Modernisierung stellt einer der HMG Finanzierungsfonds eine erstrangig besicherte Kreditsumme von rd. 73 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Büroensemble „Kandinsky-Haus“ besteht aus sechs Gebäudeteilen mit einer Mietfläche von ca. 15.900 m² und liegt in der Herbert-Bayer-Straße in Berlin-Weißensee, welches nördlich an Prenzlauer Berg angrenzt. Das Gebäude ist voll vermietet, über 90 % der Flächen sind langfristig an verschiedene Bundesverwaltungen, unter anderem die BImA [wir berichteten], vermietet.



Die HMG wurde rechtlich von der Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright LLP beraten und Cresco Real Estate von Hogan Lovells.