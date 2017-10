HMC wird Betreiber für das neue Hamburger CCH

Das im April gestartete Verfahren zur europaweiten Ausschreibung der Konzession für den Betrieb des neuen CCH ist heute mit den Unterschriften unter den Vertrag zwischen der CCH Immobilien GmbH & Co. KG als Eigentümerin des Hauses und der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) als künftige Betreiberin abgeschlossen worden. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Nach bisherigem Planungsstand soll das CCH seine Wiedereröffnung im September 2019 feiern. Insgesamt werden rund 194 Mio. Euro in die Revitalisierung gesteckt [Neue Zukunft fürs Congress Center Hamburg].

“Senat und Bürgerschaft haben mit der Entscheidung zur Revitalisierung des CCH klare Ziele für den künftigen Betrieb des Hauses vorgegeben. Die Zahl der Teilnehmer an den für Hamburgs Wirtschaft und Wissenschaft wichtigen Tagungen und Kongressen soll im kommenden Jahrzehnt um 50% gesteigert werden. Das CCH soll auch künftig der zentrale Ort in der Stadt für alle Bürger mit großen kulturellen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen aller Art sein. Ich freue mich jetzt, dass die HMC mit ihren erfahrenen Mitarbeitern den Zuschlag für diese wichtigen Aufgaben bekommen hat. Hamburg braucht ein attraktives Congresscentrum als Plattform für vielfältige Begegnungen und internationalen Austausch in Wirtschaft und Wissenschaft. Nur so können wir unsere Position als Metropole im internationalen Wettbewerb weiter auszubauen“, so Senator Frank Horch (parteilos).



Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren und regelt detailliert die Aufgaben- und Pflichtenverteilung zwischen den Partnern während der laufenden Bauphase und im späteren Betrieb. Die von der Betreiberin zu zahlende Konzessionsabgabe beträgt anfangs 2,7 Mio. Euro jährlich. Die CCH Immobilien KG als Eigentümerin des in 1973 eröffneten Congress Center Hamburgs hat kein eigenes Personal, ihre Geschäfte werden bereits jetzt in der Planungs- und Bauphase und später während des Betriebs des neuen CCH von der Sprinkenhof GmbH geführt.