H&M zieht nicht ins „Löwentor“ in Wolfenbüttel

Auch wenn die offizielle Lesart von „Uneinigkeit mit dem Investor“ spricht, bedarf es keiner besonderen Fantasie, um die tatsächlichen Hintergründe auszumachen: Nach herben Umsatzeinbußen und einem dramatischen Absturz der Aktie hatte die schwedische Modekette H&M im Dezember letzten Jahres angekündigt, das Expansionstempo merklich zurück zu fahren und in 2018 gar neun (weitere) Standorte dicht zu machen [H&M will Filialnetz eindampfen]. Es darf also durchaus angenommen werden, dass auch die geplante Filiale im „Löwentor“ in Wolfenbüttel vor dem Hintergrund „Uneinigkeit mit dem Investor“ dieser Verschlankung zum Opfer gefallen ist. Gelinder Rückschlag für den Düsseldorfer Projektentwickler Iandus, der H&M als veritablen Ankermieter für das 8.500 m² große Einkaufszentrum am Eingang der City verbucht hatte [Löwentor Wolfenbüttel: Iandus kauft das Hertie-Grundstück].

.

Gleichwohl will Geschäftsführer Benedikt Schmidt-Waechter an einer Eröffnung des „Löwentor“ im Herbst 2019 festhalten. Das Projekt auf dem ehemaligen Hertie-Grundstück hatte in der Vergangenheit mit einigen terminlichen Widrigkeiten zu kämpfen, den nun im Raum stehenden Termin hatte Iandus gleichwohl im Herbst 2017 verbindlich festgezurrt. In Bezug die aktuelle/zukünftige Mieterstruktur halten sich die Düsseldorfer mehr als bedeckt, lediglich. Dass dm mit von der Partie ist, scheint festzustehen.