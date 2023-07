H&M verlängert langfristig in der Schildergasse

Die H&M Hennes & Mauritz B. V. & Co. KG verlängert ihren Mietvertrag für die ca. 4.400 m² Einheit im Objekt Schildergasse 98-102 in Kölns Top 1a-Lage. Eine weitere H&M-Filiale in der Schildergasse 24-30 musste Anfang Mai im Rahmen eines Sparprogramms geschlossen werden [wir berichteten].

