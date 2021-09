Der Modefilialist H&M bleibt am Standort Wilma (ehemals Wilmersdorfer Arcaden) in Berlin-Charlottenburg. Das schwedische Textilhandelsunternehmen verlängert den laufenden Mietvertrag in dem von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) betriebenen und im Eigentum von Ivanhoé Cambridge stehenden Shopping-Center langfristig und stockt zusätzlich die Verkaufsfläche auf. …

[…]