Jagdfeld Real Estate hat mit New Yorker und H&M in seinem Berliner Einkaufszentrum Forum Köpenick verlängern können. New Yorker betreibt seine Filiale auf 650 m² im Erdgeschoss der Bahnhofstraße 33-38, wo auch der schwedische Mode-Multi beheimatet ist und sein Angebot auf 2.572 m² präsentiert.

Fotos: Jagdfeld Real Estate



