H&M kündigt Filialschließung in Hannover an

Seit 2019, und somit schon vor Beginn der Coronakrise, ist das Filialgeschäft des Modekonzerns H&M in Deutschland rückläufig. Von ehemals 468 Standorten sind nur noch 430 geblieben. Nun steht ein weiteres Geschäft vor dem Aus. Der Filialist schließt seinen Standort in der Hannoverischen Top-Lage Georgstraße.

.

Die schwedische Modekette wird sich aus dem Gebäude in der Georgstraße 14 bis Ende Oktober zurückziehen. Das bestätigte das Modeunternehmen nun erstmals offiziell. Mit rund 3.400 m² ist H&M ein Ankermieter im Objekt. Am 29. April schloss H&M bereits aus wirtschaftlichen Gründen eine Filiale in der Top-Lage Schildergasse in der Kölner Innenstadt. Auch hier wird die Fläche in der City optimiert: Die beiden Standorte in der Schildergasse 98–100 sowie auf der Hohe Straße 113–115 bleiben bestehen, die durch die Filialen in den Köln Arcaden, dem Rhein-Center sowie dem City Center in Köln Chorweiler ergänzt werden, während die Filiale in der Schildergasse 24-30 geschlossen wird.



Die Filialschließung ist eine Folge des Sparprogramms, welches H&M im Herbst des vergangenen Jahres angekündigt hatte, um jährlich rund 180 Millionen Euro zu sparen. Teil des Programms ist der Abbau von 1.500 Stellen sowie die Schließung von 100 Filialen weltweit. Mit dem Geschäft in der Georgstraße in Hannover wird damit am 28. Oktober auch ein weiterer Standort in Deutschland betroffen sein, wenngleich die Filiale in der August-Galerie um 400 m² erweitert wird.



H&M ist dabei nur ein Beispiel für die Krise im Textilhandel: Ende April erst stellte der deutsche Herrenausstatter Ahlers Antrag auf Insolvenz. Zuvor und ebenfalls erst im April gab Gerry Weber bekannt [wir berichteten], dass das Unternehmen nach Jahren in finanziellen Problemen nun erneut saniert werden muss. Filialen und Outlets stehen entsprechend zur Disposition. Bei Peek & Cloppenburg sollen zwar bislang alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland geöffnet bleiben, inwiefern die Neuausrichtung im Rahmen des Schutzschirmverfahrens greift, ist noch offen [wir berichteten].