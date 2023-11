H&M feierte Wiedereröffnung im Alexa

Nach großem Umbau hat H&M Mitte Oktober die Wiedereröffnung im Alexa am Alexanderplatz gefeiert.

.

Seit der Eröffnung des Alexa im Jahr 2007 zählt H&M zu den festen Größen des Centers am Alexanderplatz. Auf über 2.900 m² – verteilt auf zwei Ebenen – präsentiert die Marke Mode für Damen, Herren und Kinder. Das internationale Modelabel bekennt sich auch weiterhin zum Alexa und hat seinen Store – in mehreren Phasen und bei laufendem Betrieb – vollständig modernisiert. Während der zweimonatigen Renovierung wurden neue Möbel und Wandverkleidungen eingebaut, zugleich wurde die komplette Beleuchtung erneuert. Umfangreiche Malerarbeiten lassen alle Abteilungen in neuem Glanz erstrahlen. Am 13. Oktober wurde der Store feierlich wiedereröffnet.



„Das Alexa ist ein beliebter Shopping-Hotspot, mit hoher Fashionkompetenz“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des Alexa. „Daher freuen wir uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern nun den komplett renovierten H&M Store zu präsentieren. Die umfangreiche Modernisierung der Filiale setzt ein starkes Signal für den stationären Handel und ist zugleich ein klares Bekenntnis zu dem Standort im Alexa.“