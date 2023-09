H&M, C&A und TK Maxx bleiben in der Hamburger Meile

Die Real I.S. AG und ECE Marketplaces haben erfolgreich die Mietverträge mit drei langjährigen Bestandsmietern im Shopping-Center Hamburger Meile verlängert. Die Modehändler H&M, C&A und TK Maxx prolongierten ihre Verträge über rund 2.800, 2.700 sowie 2.300 m² Einzelhandels- und Lagerfläche.

