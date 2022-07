HLK kooperiert mit Sienna Private Credit

Dr. Hengster, Loesch & Kollegen nimmt Sienna Private Credit in den ausgewählten Kreis seiner Kooperationspartner auf. Die von Sienna Private Credit verwalteten, mit Sachwerten unterlegten Private-Debt-Fonds in verschiedenen Segmenten konzentrieren sich geografisch auf Frankreich und Europa und stehen nun auch institutionellen Anlegern in Deutschland und Österreich offen.

Seit März 2022 ist Sienna Private Credit Teil von Sienna Investment Managers, einem in Luxemburg ansässigen Vermögensverwalter, der neben Sienna Private Credit weitere spezialisierte Anbieter von alternativen Investmentlösungen für institutionelle Anleger unter seinem Dach vereint und zu 100 % von der börsennotierten Groupe Bruxelles Lambert kontrolliert wird. HLK hatte bereits vor der Übernahme durch Sienna IM mit dem Private-Debt-Spezialisten, der früher Acofi Gestion hieß, zusammengearbeitet. Sienna Private Credit trifft seine Anlageentscheidungen weiterhin unabhängig und die Managementteams der verschiedenen Fonds blieben unverändert.



„Die regulatorischen Anforderungen und die Ansprüche der Anleger, insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Investmentlösungen, werden immer komplexer. Unser neues Multi-Experten-Modell profitiert von den Best Practices der einzelnen Subsektoren der alternativen Investments, zumal die Märkte für reale Vermögenswerte eng miteinander verflochten sind. Mit dem Zugang zu einem enorm starken Netzwerk und dem Rückenwind eines der mächtigsten Marktteilnehmer als strategischem Anteilseigner werden wir unsere Präsenz auf dem europäischen Markt für Private Debt erheblich ausbauen, insbesondere mit Impact-Finanzierungen, die auf die Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs abzielen“, so Thibault de Saint Priest, Geschäftsführer von Sienna Private Credit.



„Private-Debt-Lösungen werden für institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich immer interessanter. Zum einen trotzen sie mit begrenzten Laufzeiten und signifikanten Illiquiditätsprämien steigenden Zinsen und bieten Schutz vor erratischen Marktbewegungen, zum anderen sind sie sehr dafür geeignet, dem wachsenden Augenmerk der Investoren auf ESG-Faktoren und Impact Investing gerecht zu werden. Insbesondere für die Zukunft von Vorsorgeeinrichtungen sowie deren Produkte und Kunden sind das ganz entscheidende Merkmale", ergänzt Thorsten Göttel, Partner und Private-Asset-Spezialist bei HLK.