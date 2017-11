HKA startet Vertrieb des zehnten Spezial-AIF

Das Go der BaFin ist da: Der neue Spezial-AIF der HKA Hanseatischen Kapitalverwaltung A, „Immac Sozialimmobilien 81. Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ geht damit in den Vertrieb.

.

Die als Spezial-AIF (Mindestbeteiligung 200.000 Euro) konzipierte KG investiert in zwei substanziell hochwertige Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen. Die Einrichtung in exzellenter Innenstadtlage von Wuppertal (Edith-Stein-Straße 23) bietet die Pflege ausschließlich in Einzelzimmern an, in Wassenberg (Johanniterweg 1) ist die Einzelzimmerquote bei 94%. Das Investitionsvolumen beträgt rund 26,9 Millionen Euro davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 13,2 Millionen Euro.



Immac hatte die Pflegehäuser aus dem Bestand einer deutschen Versicherung im vergangenen Sommer erworben. Insgesamt umfasst die Kapazität beider Häuser 154 Pflegeplätze, 26 betreute Wohnungen und 17 Tagespflegeplätze. Beide Einrichtungen weisen eine Belegung der Pflegeplätze von über 98% aus, was laut HKA die hohe Nachfrage und die positive Positionierung an den Standorten bestätigt.



Pächter und Betreiber beider Häuser ist die Johanniter Seniorenhäuser GmbH. Als größter kirchlicher Träger Deutschlands sind die Johanniter mit über 90 stationären Pflegeheimen ein Schwergewicht der Branche.