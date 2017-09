HKA Hanseatischen Kapitalverwaltung startet Vertrieb des neunten Publikums-AIF

Nach der Vertriebsgenehmigung durch die BaFin startet die Immac Immobilienfonds GmbH den Vertrieb des neunten durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten Publikums-AIF. Der AIF mit dem Namen „DFV Hotel Weinheim GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ investiert in ein Hotel in Weinheim in Baden Württemberg. Das Objekt ist langfristig an die NH Hotels Deutschland GmbH vermietet. Das Investitionsvolumen beträgt rund 20.055.000 Euro davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 9.100.000 Euro.

