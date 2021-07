6B47 eröffnet Regionalbüro West/Mitte

Die 6B47 Germany eröffnet mit dem neuen Regionalbüro West/Mitte eine weitere Niederlassung in Düsseldorf, die schwerpunktmäßig den Raum vom Ruhrgebiet über die Rheinschiene bis ins Rhein-Main-Gebiet abgedecken soll. Damit erschließt die Tochtergesellschaft des in Wien ansässigen Immobilienentwicklers 6B47 Real Estate Investors AG auch den dritten wichtigen Teilmarkt.

.

Das Regionalbüro West/Mitte hat seine Räumlichkeiten im Hofgarten Palais bezogen, wo bereits die Zentrale der 6B47 Germany zu finden ist. Die Leitung des Büros übernimmt Hjalmar Riedel.



„Bei der anhaltend dynamischen Entwicklung des Marktes von der Region Rhein-Ruhr bis zur Metropole Frankfurt nebst Umland war diese strukturelle Anpassung ein logischer Schritt“, erklärt Kai-Uwe Ludwig, Mitglied des Vorstands der 6B47 Real Estate Investors AG und dort verantwortlich für das Deutschlandgeschäft.



„Mit Hjalmar Riedel wird ein langjähriger Kollege nun die Leitung des Regionalbüros übernehmen, der sowohl unser Unternehmen als auch die wesentlichen Marktteilnehmer in dieser Gegend Deutschlands ausgesprochen gut kennt. Durch die Fokussierung auf diese spannende Region, die mit Düsseldorf, Köln und Frankfurt/Main allein drei der Top-7-Standorte Deutschlands umfasst, werden wir unsere Marktdurchdringung nochmals verbessern“ schließt Ludwig ab.



Hjalmar Riedel wird sich mit seinem Mitarbeiterstab aus Düsseldorf heraus insbesondere um die Aufgabengebiete Akquisition, Projektrealisierung und Projektmanagement kümmern. Der diplomierte Bauingenieur und Immobilienökonom Riedel stieß vor rund sieben Jahren als technischer Projektentwickler zur 6B47 Germany. Kurze Zeit später übernahm er dann 2016 die Position Leiter technischer Ankauf, bevor er jetzt zum Leiter des neuen Regionalbüros berufen wurde.



Hjalmar Riedel hat seine Ausbildung an der renommierten RWTH Aachen absolviert und mehrere Jahre erfolgreich als Projektleiter bei einem mittelständischen Generalbauunternehmen gearbeitet. Parallel hat Riedel auch noch das 2-jährige berufsbegleitende Studium Real Estate Management & Construction Project Management an der Bergischen Universität Wuppertal mit einem Master abgeschlossen.



Zuletzt hatte die 6B47 Germany bereits mit ihren Regionalbüros in Grünwald/München und Berlin die operative Nähe zu ihren Kernmärkten in Süddeutschland mit dem Schwerpunkt Metropolregion München sowie in Ostdeutschland mit dem Fokus auf die bundesdeutsche Hauptstadt intensiviert. Mit der Eröffnung des neuen Regionalbüros West/Mitte hat die 6B47 Germany nun die interne Umstellung von einer funktionalen auf eine regional ausgerichtete operative Struktur abgeschlossen.