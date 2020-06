Hitschler verlagert Headquarter von Köln nach Hürth

Die Hitschler International GmbH & Co. KG hat einen neuen Hauptsitz. Der Süßwarenhersteller hat im „Medienpark“ Hürth-Kalscheuren, Hans-Böckler-Straße / An der Hasenkaule, ca. 1.735 m² Bürofläche angemietet. Hitschler zieht im Juni 2020 von der Aachener Straße im Kölner Stadtteil Müngersdorf in das Gebäude „Studio 3“ des Medienparks um. Eigentümer des insgesamt 100.000 m² umfassenden „Medienpark Hürth“ auf dem Gelände der ehemaligen Film- und Fernsehstudios MMC ist die Bernd-Reiter-Gruppe. JLL war bei dieser Anmietung für Hitschler im Rahmen eines Tenant Representation Mandates exklusiv beratend tätig.

.