Hitschler und Tschentscher hissen Richtkrone am Bundeswehrkrankenhaus

Für das neue Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg-Wandsbek wurde mit hohem Besuch Richtfest begangen. Nach feierlichen Worten von Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Thomas Hitschler, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, Generalstabsarzt Dr. med. Stephan Schoeps, stellvertretender Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Christopher Grimble, Geschäftsfeldleiter Architektur von Sweco GmbH wurde nach alter Tradition der Richtspruch gehalten und das Gebäude mit dem Richtkranz gekrönt.

.