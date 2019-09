Kölner Stadtarchiv bezieht Interimsflächen

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln hat an zwei Standorten in der Kölner Innenstadt neue Interimsflächen für das Historische Stadtarchiv angemietet. Das komplette Büro- und Geschäftshaus mit rund 2.500 m² in der Brabanter Straße 2-4 wird voraussichtlich zum Jahresende 2019 bezogen.

.

Das Historische Archiv wird die Flächen im Erdgeschoss für Ausstellungsflächen und Vortragsräume nutzen. In den oberen Geschossen werden Lesesäle und Büros untergebracht. Vermieter ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft.



Darüber hinaus wurden in der Richmodstraße 4-6 etwa 1.400 m² Bürofläche angemietet. Der Bezug ist für Mitte 2021 geplant. Ab diesem Zeitpunkt wird die Zentralbibliothek saniert und in der Zwischenzeit einen Teil der Räumlichkeiten in die Richmodstraße verlagern. Vermieter ist hier ebenfalls ein institutioneller Investor. Bei beiden Mietvertragsabschlüssen war JLL für die Stadt Köln vermittelnd und beratend tätig.