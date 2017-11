HGHI läßt im Mendelssohn-Palais die Korken knallen

Im historischen Mendelssohn-Palais, dass der Investor Harald Huth, Chef des Immobilienunternehmens HGHI, zu Jahresbeginn im Rahmen eines Bieterverfahrens von der ABDA-Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände erworben hatte [HGHI kauft historisches Mendelssohn-Palais], knallten am Freitag die Korken. Mit einem Festakt haben Geschäftsführung der HGHI, Mitarbeiter und 450 Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Medien am heutigen Freitagabend das historische Mendelssohn-Palais in Berlin-Mitte als neue Firmenzentrale eingeweiht. „Für diese einzigartige Immobilie gab es weltweit viele Interessenten. Ich freue mich umso mehr, dass es geklappt hat“, blickt Inhaber und Geschäftsführer Harald Gerome Huth zurück.

Einweihungsparty für die neue HGHI-Firmenzentrale. © HGHI



Top-Immobilie mit Geschichte

Erbaut wurde das historische Gebäude für das Bankhaus Mendelssohn & Co. nach einem Entwurf des Architektenbüros Schmieden & Speer in den Jahren 1891 bis 1893. Es diente bis 1938 als Sitz der Privatbank. Anfang der 1990er Jahre hatte die Deutsche Handelsbank keine Kosten und Mühen gescheut, um das Palais mit einer Grundfläche von 1.408 m² und einer Nettonutzfläche von rund 3.800 m² in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Daher sind noch heute historische Räumlichkeiten wie die prachtvolle Schalterhalle mit Kuppeldach, Goldzimmer und die repräsentativen Aufgangsbereiche original-getreu erhalten.



Zügige Modernisierung

Nach der Übernahme hat die unternehmenseigene Bauleitung der HGHI die Modernisierung des Palais in nur 3,5 Monaten realisiert. „Die historische Bausubstanz wurde größtenteils saniert und energetisch aufgewertet. Bei der Gestaltung der Büroflächen haben wir besonderen Wert auf Transparenz gelegt“, berichtet Dirk Schubert, Leiter der HGHI Baumanagement GmbH. Zum konkreten Investitionsvolumen wollte der Investor jedoch keine Angaben machen. Mitte September wurde der Firmensitz dann schließlich vom Leipziger Platz 16 in die Jägerstraße 49-50 verlegt, wo die 130 Mitarbeiter auf drei Etagen künftig die Unternehmensprojekte wie das Schultheiss Quartier oder das Tegel Quartier vorantreiben werden.



Apotheker warten auf Neubau in der Europacity

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die die Immobilie im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens zum Jahresauftakt verkauft hat, ist derweil noch immer „heimatlos“. Sie wartet auf die Fertigstellung ihres Neubaus in der Heidestraße, der Anfang 2019 fertig sein soll [Berlin: Apothekervereinigung zieht 2019 in die Europacity].





Das neue Apotheker-Haus in der Europacity wird nach Plänen des Berliner Architektenbüros Kleihues+Kleihues errichtet. © CA Immo



Der Verband hatte seine Geschäftsstelle von 2002 bis 2015 im Mendelssohn-Palais, dann wurde die Immobilie allerdings zu klein, zudem hätte die Modernisierung laut der ABDA vor allem im Bereich Brandschutz zuviel gekostet, also entschieden sich die Mitglieder letztendlich für den Bezug eines Neubaus. Die Wahl fiel auf das CA Immo-Projekt in der Heidestraße vis-a-vis vom bereits fertiggestellten Tour Total. Der Vertrag mit der ABDA sieht vor, dass der Verband den speziell für seine Bedürfnisse entwickelten Gebäudeteil mit 9.500 m² Bürofläche zunächst für zwei Jahre zur Miete bezieht und anschließend ins Eigentum übernimmt. Bis die Büroimmobilie aber fertig ist, wohnt der Apothekerverband zur Zwischenmiete in einer Büroetage Unter den Linden 19-23, im sogenannten Lindencorso.