Historischer Herrenkrug in Magdeburg wird Dorint Hotel

Mit dem „Historischen Herrenkrug Parkhotel an der Elbe" in Magdeburg präsentiert die Dorint GmbH einen Zuwachs in der Hotelfamilie. Unter der Leitung von Direktor Michel Y. Roze firmiert das Haus künftig als Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg.

„Mit diesem denkmalgeschützten Gebäudeensemble gewinnen wir nicht nur in architektonischer Hinsicht ein außergewöhnliches Schmuckstück hinzu„, betont Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass der historische Herrenkrug mit der Dorint Gruppe für die kommenden 20 Jahre eine neue Pächterin gefunden hat“, fügt Dirk Iserlohe, Vorstand der Honestis AG hinzu. Die Kölner Finanzholding hat sich mit Wirkung zum 1. Januar 2018 mehrheitlich an der Besitzgesellschaft des Herrenkrug Parkhotels beteiligt.



1676 ursprünglich als Wärter- und Wirtshaus erbaut, war der „Herrenkrug„ vor allem im 19. Jahrhundert als gastronomisches Ausflugsziel und Erholungsgebiet äußerst beliebt. 1994 wurde das Gebäudeensemble nach aufwändiger Restaurierung und Erweiterung als Hotelanlage wiedereröffnet.



Das Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg verfügt über 147 Hotelzimmer, die sowohl in Grundriss und Design individuell gestaltet sind und eine Aussicht auf den Herrenkrug Park bieten. Für kulinarische Angebote präsentiert Küchenchef Laurent Juillot im Jugendstil-Parkrestaurant „Die Saison“ Hotel- und externen Gästen eine saisonal wechselnde Karte.



Zehn Kongressräume mit modernster Technik bieten Kapazitäten für bis zu 900 Gäste. Für außergewöhnliche Präsentationen und Aktionen stehen im Haus 360 m² Ausstellungsfläche zur Verfügung, die mit PKW befahrbar sind.



Ein Highlight für Organisatoren und Gäste von feierlichen Veranstaltungen oder Tagungen ist zudem der Herrenkrug Festsaal. Ebenso beeindruckend ist der Historische Eiskeller, einst für Lagerung und Kühlung von Lebensmitteln in Gebrauch, der – rondellförmig angelegt – eine Location für maximal 115 Personen darstellt.