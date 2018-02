Hisense mietet 1.300 m² Bürofläche im Düsseldorfer Prinzenpark

Die Hisense Germany GmbH, begleitet vom „Aengevelt China Competence Center“, suchte nach geeigneten Büroflächen für die Expansion ihrer Europazentrale und schloss hierzu einen Mietvertrag über rd. 1.300 m² Bürofläche im „Prinzenpark“, Prinzenallee 11-13, in Düsseldorf-Oberkassel ab. Die Tochtergesellschaft des chinesischen Hisense-Konzerns, ein Hersteller von Haushaltsgeräten in China, erweitert mit der Umsiedlung ihrer Europazentrale in den „Prinzenpark“ von bisher 600 m² auf nun 1.300 m² Bürofläche. Vermieter der modernen Liegenschaft ist die Brune Gruppe.

.

Das „Aengevelt China Competence Center“ begleitet Hisense seit ihrem Markteintritt in Deutschland im Jahr 2010 und hat hier im Rahmen der erfolgreichen Geschäftsentwicklung immer wieder neue Expansionsflächen zunächst 2010 am Seestern, 2011 in Meerbusch und 2014 dann im „Hansapark“ in Düsseldorf-Oberkassel vermittelt.