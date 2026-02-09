Hines vermietet über 12.000 m² Bürofläche an Strabag in Berlin

Das Bauunternehmen verlegt sein Berliner Hauptquartier mit rund 700 Mitarbeitenden in das Projekt, das nachhaltige Mixed-Use-Flächen mit Wohn-, Büro- und Freizeitangeboten kombiniert. Das Quartier umfasst rund 75.000 m² Bruttogrundfläche, darunter zwei Büro- und Geschäftsgebäude, 300 Wohnungen, eine Kita, ein Restaurant sowie eine 450 Meter lange Dachterrasse.

.

„Mit Strabag haben wir einen renommierten Nutzer gewonnen, dessen Entscheidung unsere europaweiten Beobachtungen bestätigt: eine klare Präferenz für moderne, nachhaltige Trophy-Büroimmobilien in einem lebendigen, von Mischnutzungen geprägten Umfeld“, sagt Alexander Möll, Head of Germany bei Hines. „Hines verzeichnet für sein Büroportfolio in Europa und weltweit weiterhin eine starke Dynamik. Nutzer suchen zukunftsfähige Arbeitswelten mit hohen Nachhaltigkeitsstandards, hochwertiger Ausstattung und exzellenter Anbindung.“



Die Fertigstellung von B’Ella Berlin ist für das erste Quartal 2029 geplant. Der Mietvertragsabschluss spiegelt einen übergeordneten Trend in internationalen Großstädten wider: Mietverträge werden zunehmend viele Jahre vor Fertigstellung abgeschlossen, da die Nachfrage nach erstklassigen, nachhaltigen Mixed-Use-Flächen das verfügbare Angebot übersteigt.



Das gesamte Quartier umfasst zwei Büro- und Geschäftsgebäude, zwei Wohngebäude mit insgesamt 300 Wohnungen, eine Kindertagesstätte, ein Restaurant sowie einen begrünten Innenhof und eine 450 Meter lange, durchgehende Dachterrasse. Die Wärme- und Kälteversorgung erfolgt über eines der größten privaten Geothermiefelder Berlins, ergänzt durch eine Photovoltaikanlage.



Das nördliche Bürogebäude, entworfen von Nöfer Architekten, verfügt über rund 21.700 m² Mietfläche. Das südliche Bürogebäude von Tchoban Voss Architekten bietet etwa 14.440 m² Mietfläche. Ein flexibel nutzbarer Konferenzsaal sowie ein Townhall-Forum können von Mietern und Bewohnern für Veranstaltungen genutzt werden.



„B’Ella Berlin“ ist bestens gelegen und angebunden. Supermärkte, Cafés und ein kleiner Park befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof Südkreuz für Fern- und Regionalverkehr sowie S-Bahn ist nur wenige Schritte entfernt. Der Flughafenexpress FEX verbindet Südkreuz mit dem Flughafen BER im 15-Minuten-Takt bei einer Fahrzeit von 14 Minuten. Das Autobahnkreuz Schöneberg ist in nur einer Minute erreichbar.



Die Ed. Züblin AG fungiert als Generalunternehmer. Eine DGNB-Zertifizierung in Platin ist angestrebt.