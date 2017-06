Hines vermietet letzte große Einzelhandelsfläche im Überseequartier Nord

Hines hat die Möbelmanufaktur Ikono als Mieter für das Hamburger Überseequartier Nord in der HafenCity gewonnen. Der Investor hat damit alle großen Einzelhandelsflächen auf dem Überseeboulevard vermietet. Am 01. Juli 2017 bezieht die inhabergeführte Paderborner Firma ihre deutschlandweit fünfte Präsentations- und Verkaufsfläche auf rund 800 m² im Haus Virginia auf dem Überseeboulevard 5 in der Hamburger HafenCity. Der Mietvertrag wurde über eine Laufzeit von 10 Jahren geschlossen.

„Mit dem neuen Mieter, der sich direkt neben dem am 01.06.2017 eröffnenden Alnatura Super Natur Markt niederlässt, können wir unser vielfältiges Einzelhandelsangebot weiter ausbauen und differenzieren. Die Ikono Möbelmanufaktur fertigt hochwerti...

Fotos: Hines/Manuel Frauendorf



[…]