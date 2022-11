Hines vermietet 2.400 m² im Münchner „aer“ an Dedicom

Hines hat mit der Unterzeichnung eines Mietvertrags mit der Dedicom Deutsche DirektComputer bereits die Hälfte des „aer“ im Münchner Stadtbezirk Neuperlach deutlich vor Fertigstellung vorvermietet. Das IT-Unternehmen bezieht voraussichtlich ab Spätsommer 2023 mehr als 2.400 m² moderne und flexible Büroflächen.

