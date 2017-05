Vollvermietung im Logistikcenter von Hines in Bingen

Hines hat ein regionales Logistikunternehmen als neuen Mieter für das Logistikcenter in Bingen/Grolsheim gewonnen. Der Logistiker wird ca. 16.000 m² in dem Gebäudekomplex anmieten, der insgesamt über 60.000 m² Mietfläche verfügt und somit langfristig vollvermietet ist. Das Logistik Center Bingen/Grolsheim wurde 2013 von Hines für einen institutionellen Investor im Rahmen des strategischen Einstiegs in den deutschen Logistikmarkt erworben. JLL Frankfurt war bei der Vermietung an das Logistik Unternehmen vermittelnd tätig.

.