Hines verkauft Oskar für rund 390 Mio. Euro an Swiss Life und BVK

Swiss Life Asset Managers und Universal-Investment haben in Zusammenarbeit mit Corpus Sireo Real Estate eine Mega-Deal in München eingetütet: Die drei Partner haben das Premium-Büroquartier „Oskar“ im Joint-Venture von Hines erworben. Laut Marktkreisen soll der Kaufpreis für den vollvermieteten Bürokomplex bei rund 390 Mio. Euro liegen. Universal-Investment beteiligt sich für einen Fonds der Bayerischen Versorgungskammer an der Transaktion und Swiss Life Asset Managers für einen Fonds der Swiss Life AG. Als Asset Manager wird Corpus Sireo fungieren.

Vorbehältlich der Zustimmung der Kartellbehörden wird mit dem ehemaligen Siemens-Forum ein repräsentativer Bau des US-Architekten Richard Meier erworben. Der markante Gebäudekomplex am Altstadtring diente seit 1999 als Hauptsitz von Siemens. Nach dem Auszug des Technologiekonzerns erfolgte von 2017 bis Anfang 2019 ein komplettes Refurbishment von einem Single-Tenant- zu einem Multi-Tenant-Objekt. Neben dem Verlagshaus Condé Nast und dem Co-Working Anbieter WeWork haben auch Amazon Web Services repräsentative Räumlichkeiten im Oskar bezogen.



Der Bürokomplex am Oskar-von-Miller-Ring 20 umfasst sechs Ober- und drei Untergeschosse mit insgesamt rund 26.000 m² Bruttogrundfläche und knapp 250 Tiefgaragenstellplätze. Ende 2018 wird im Erdgeschoss zudem ein Café seine Pforten öffnen.



„Das Oskar ist eine seltene Investitionsmöglichkeit im stärksten Büromarkt Deutschlands. Die neugestalteten Flächen sind für eine langfristige, flexible Nutzung durch ihre renommierten Mieter ausgelegt. Wir freuen uns daher, für die neuen Eigentümer ein besonders nachhaltiges Investment zu sichern, das den Anlagephilosophien beider Partner entspricht“, sagt Roy Brümmer, Head of Investment & Transaction, Corpus Sireo Real Estate.



"Es ist uns gelungen, das Oskoar ins Zeitalter der Digitalisierung zu führen und moderne, flexible sowie nachhaltig nutzbare Class-A Büroflächen zu schaffen. Die Immobilie bietet den Käufern ein erstklassiges Objekt in äußerst gefragter Lage. Zusätzlich garantiert die Vollvermietung nachhaltig Sicherheit. Wir freuen uns sehr, mit der Bayerischen Versorgungskammer und Swiss Life zwei namhafte Käufer für die zukünftige Weiterführung des Projektes gefunden zu haben», sagt Jeanette Hesser, Director Asset Management von Hines in Luxemburg.