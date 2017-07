Hines und Universal-Investment erwerben Immobilie in Paris für einen Einzelhandelsfonds

Hines und Universal- Investment haben von Crédit Agricole Assurances ein exklusives dreigeschossiges Einzelhandelsgebäude in der 28 Madeleine an der Place de la Madeleine in zentraler Lage eines der beliebtesten Einkaufsviertel von Paris erworben. Der Kauf wurde im Rahmen des 1,3 Milliarden Euro schweren Investmentmandats der Bayerischen Versorgungskammer getätigt. Seit der Vergabe des Mandats im Dezember 2015 haben Hines und Universal-Investment rund 900 Millionen Euro in exklusive Einzelhandelsimmobilien in Oslo, Mailand, Glasgow, Manchester, Madrid, Barcelona und Kopenhagen investiert. Dieser Erwerb ist das zweite Objekt in Paris. Mit seiner repräsentativen Lage im achten Arrondissement von Paris umfasst das Gebäude in der 28 Madeleine 1.452 m² Nutzfläche mit einem überdachten Innenhof. Das Gebäude war die frühere Heimat der Kunstgalerie Pinacothèque und wurde 2006 aufwendig renoviert.

Xavier Musseau, Geschäftsführer von Hines Frankreich, erklärt: „Die fantastische Lage und die weitläufigen Grundrisse machen das Objekt zu einer hervorragenden Anlage. Zugleich bietet es die Möglichkeit, die Grundrisse für künftige Mieter weiter zu optimieren.„ Musseau fügt hinzu: „Der Erwerb untermauert außerdem unsere Wachstumsambitionen in diesem Markt und zeigt unsere Fähigkeit, große Off-Market- Transaktionen durchzuführen. Wir freuen uns darauf, unsere Expansionsstrategie im Bereich der exklusiven Einzelhandelsimmobilien fortzusetzen.“



Hines Frankreich wurde beraten von der Anwaltskanzlei Lacourte Raquin Tatar und dem Notariat Lasaygues & Partners. Die Übernahme wurde von der Deutschen Hypo finanziert. Crédit Agricole Assurances wurde von Oudot & Partners beraten.