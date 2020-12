Hines startet mit Bau für DistributionPark Hamm

Hines startet im Nordrhein-westfälischen Hamm-Uentrop planmäßig mit den Bauarbeiten am DistributionPark. Auf einer Gesamtfläche von rund 115.000 m² entstehen moderne Logistikflächen sowie hochwertige Büro- und Sozialräumlichkeiten. Für den ersten Bauabschnitt konnte der Investor bereits einen Mieter gewinnen. Die Arvato Supply Chain Solutions wird an dem Standort künftig die komplette Logistik und das Fulfillment für Bestellungen der führenden Beauty-Plattform Douglas in der DACH-Region und den Niederlanden managen.

