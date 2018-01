Hines sichert sich das Stuttgarter Tor

Stuttgarter Tor

Hines hat sich für seinen neuen Fonds „Hines European Value Fund (HEVF)“ das Erstinvestment getätigt. Der Asset Manager hat den Büroturm Stuttgarter Tor in Stuttgart-Feuerbach aus dem Bestand eines Privatinvestors erworben. Der 14.822 m² Gebäudekomplex in der Stresemannstrasse 79 besteht aus vier Bürogebäuden, wovon drei vollvermietet sind. Zu den Ankermietern gehören die Robert Bosch GmbH sowie die Rechtsanwaltskanzlei Menold Bezler. Büroturm Nummer vier steht leer und ist modernisierungsbedürftig. Für Hines stellt vor allem dieser Teil noch viel Entwicklungspotenzial dar.

