Hines Pan-European Core Fund kauft für 114 Mio. Frankfurter Werfthaus

Hines hat für seinen Hines Pan-European Core Fund (HECF) das Werfthaus in Frankfurt zu einem Kaufpreis von ca. 114 Millionen Euro im Rahmen eines Share Deals erworben. Verkäufer ist Tristan Capital Partners, als Asset-Manager agierte bisher Barings Real Estate. Das Werfthaus bietet am Westhafen 14.336 m² Bürofläche und 208 Autostellplätze. Neuer Hauptmieter wird künftig das Onlineportal Check24 sein.

