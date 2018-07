Hines macht Düsseldorf Arcaden bereit für die Zukunft

Düesseldorf Arcaden

© Kreaction / Unibail-Rodamco-Westfield

Mit umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen bereiten sich die Düsseldorf Arcaden in der Friedrichstraße 133 für die Zukunft vor. Ziel ist es, das Center noch stärker im aufstrebenden Stadtteil Bilk zu positionieren und durch das umfangreiche Angebot seine Rolle als Herz des Bezirkes weiter auszubauen. Durch einen differenzierenden Mietermix wird die Aufenthaltsqualität noch weiter gesteigert. Eigentümer Hines plant rund neun Millionen Euro zu investieren. Centerbetreiber Unibail-Rodamco-Westfield ist mit der Planung beauftragt. Gemäß aktueller Planung werden die Umbaumaßnahmen voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen sein.

.

Die Düsseldorf Arcaden wurden 2008 eröffnet und sind mit 20.335 m² Verkaufsfläche sowie mehr als 100 Shops auf drei Etagen das größte Shopping Center der Stadt. Seit 2015 gehören sie zum Portfolio des Immobilienkonzerns Hines. Die Besucheranzahl in den Arcaden steigt jährlich – zuletzt innerhalb eines Jahres um fast drei Prozent auf 6,6 Millionen. Das Einzugsgebiet umfasst über 2,7 Millionen Menschen im Umkreis von 30 Fahrminuten. Besucher, die mit dem Auto anreisen, können das eigene Parkhaus mit 830 Parkmöglichkeiten nutzen; die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr ist optimal. Die geplante Investition ist der logische nächste Schritt nach der Neupositionierung 2016 und der erfolgreichen neuen Vermietungsstrategie der Düsseldorf Arcaden.



„Ich freue mich über die geplante Modernisierung der Düsseldorf Arcarden, insbesondere über die Neugestaltung und Begrünung des Vorplatzes. Damit öffnen sich die Arcarden zum Stadtteil Bilk und schaffen gemeinsam mit der Haltestelle der Wehrhahn-Linie einen attraktiven Ort für die Öffentlichkeit. Mit dem an dieser Stelle ebenfalls geplanten Fahrrad-Parkhaus für 120 Fahrräder ist der Einkaufsstandort mit modernen, umweltfreundlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar", erklärt Oberbürgermeister Thomas Geisel.



Neugestaltung durch umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen

Im Zuge der Modernisierung werden sowohl die Innen- als auch die Außenflächen des Centers umgestaltet. Der Vorplatz mit neugestaltetem Haupteingang wird durch ansprechende Sitzbereiche sowie eine umfangreiche Begrünung in Abstimmung mit der Stadt Düsseldorf zum zentralen Ort der Begegnung in Bilk. Ein modernes Design- und Lichtkonzept schafft zusammen mit frischen Grünelementen eine besonders inspirierende Einkaufsatmosphäre. Durch eine neue Kids Area wird das Center zudem für Familien mit Kindern noch attraktiver. Darüber hinaus trägt der 2015 neu eröffnete Foodcourt „BilkSatt“ zu einer sehr hohen Aufenthaltsqualität bei. In den 12 verschiedenen Restaurants mit einem breiten gastronomischen Angebot ist für jeden Geschmack das richtige dabei. Die 380 Innenplätze sowie 170 Sitzgelegenheiten auf der Außenterasse laden zum entspannten Verweilen nach einer ausgiebigen Shoppingtour ein.



Die Düsseldorf Arcaden sind das Nachbarschaftszentrum für Bilk und zeichnen sich durch einen breiten, nationalen und internationalen Markenmix aus. Neu eröffnet wurden unter anderem bereits Denn‘s, Müller und Rituals – die dänische Einrichtungskette Sostrene Grene und die französische Kindermodemarke Sergent Major stehen noch bevor. Darüber hinaus wurden die Verträge mit wichtigen Ankermietern verlängert und zahlreiche Mieter modernisieren bis 2019 ihre Shops. So baut etwa dm seinen gesamten Store um, Aldi Süd erweitert seine Ladenfläche. Auch Media Markt, Vero Moda, Jack & Jones und zahlreiche andere Mieter gestalten ihre Shops neu und tragen dazu bei, dass neue Anreize für Kunden geschaffen werden.