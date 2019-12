Hines investiert 390 Mio. in den Münchner Lenbach Gärten

Hines hat im Auftrag des E.ON Pension Fund und der RAG-Stiftung zwei Bürogebäude in den Lenbach Gärten für 390 Mio. Euro erworben. Verkäufer der Immobilien ist der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management (NBIM), der die Mehrheitsbeteiligung an den Immobilien im Herbst 2014 für 176,1 Mio. Euro von AM Alpha übernahm [wir berichteten]. Parallel zu seinem Verkauf in München trennten sich die Norweger auch von einer Beteiligung in der Londoner Top-Lage Bond Street und verkauft damit in den beiden Metropolen für 453 Mio. Euro [wir berichteten].

.

„Mit dem Erwerb der beiden Bürogebäude haben wir für unsere Investoren ein wahres Trophy-Asset in Deutschlands führendem Wirtschaftszentrum gesichert. Der Bürokomplex verfügt über eine starke Mieterstruktur und damit einen anhaltend stabilen Cashflow. Die Transaktion steht somit im Einklang mit der Strategie der Anleger, in die besten Büroimmobilien an attraktiven Standorten langfristig zu investieren“, erläutert Christian Meister, Managing Director Hines Immobilien.



Die beiden Gebäude in der Sophienstraße 26, Katharina-von-Bora-Straße 1 und 3, Karlstraße 23 und Luisenstraße 14 bieten in hervorragender Lage eine flexible Bürofläche von rund 30.000 m². Beide Objekte sind vollvermietet und verfügen dabei über einen hochwertigen Mietermix. Die beiden separaten Büroimmobilien der Lenbach Gärten sind Teil einer Projektentwicklung mit Mischnutzung, die 2007 von den renommierten Architekten Hilmer, Sattler, Albrecht und Steidle entworfen wurde. Die Entwicklung umfasst einen Mix aus Arbeiten, Wohnen, Restaurants sowie einem 5-Sterne-Hotel. Der Gebäudekomplex liegt nur wenige Minuten vom Münchener Hauptbahnhof als internationaler Verkehrsknotenpunkt entfernt. Von der aktuell laufenden Aufwertung des Bahnhofviertels werden zukünftig auch die Lenbach Gärten profitieren.



Bei der Transaktion wurden Hines und die Anleger von Clifford Chance (Recht & Steuer), EY (Finanzen) sowie TA Europe (Technik) beraten.