Hines holt Selfmade und Takko ins Mira

Nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Non-Food-Discounter Action im Frühsommer [wir berichteten] hat der Asset Manager Hines im Rahmen der strategischen Neupositionierung des Mira-Shopping Centers jetzt mit Selfmade und Takko zwei weitere Mieter an Bord geholt. Die Vermietungsquote liegt damit bei 95 Prozent.

.

Der Anbieter kreativer DIY-Lösungen Selfmade hat etwa 970 m² im Erdgeschoss direkt am Haupteingang angemietet, die am 30. Oktober eröffnen werden. Darüber hinaus eröffnet am 11. September - ebenfalls im Erdgeschoss - auf mehr als 510 m² Takko Fashion eine Filiale.



„Mit Selfmade konnten wir erneut einen attraktiven Mieter für unser Center gewinnen. Das Angebot des DIY-Stores im kreativen Bereich öffnet das Mira für eine weitere Klientel, die unserer Neuausrichtung des Standorts voll zugutekommt“, sagt Christian Meister, Senior Managing Director bei Hines.



Durch den Projektentwickler Fondara im Jahr 2008 errichtet, verfügt das Mira über eine Gesamtmietfläche von etwa 25.300 m², darunter ca. 22.230 m² Einzelhandelsflächen, rund 850 m² Büroflächen sowie etwa 2.220 m² für weitere Nutzungen. Hines übernahm das Center in der Schleißheimer Straße als Asset Manager im Auftrag eines deutschen Immobilien-Spezialfonds in 2017 und kündigte die Neupositionierung an. Aktuell gehören zu den knapp 60 Mietern unter anderem Kaufland, H&M, New Yorker, KIK, Woolworth, Deichmann, dm sowie Aldi. Der Food Court im Untergeschoss sowie zahlreiche Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe runden das Angebot ab. Mit den jüngsten Vertragsunterzeichnungen hat der Asset Manager bereits eine Vermietungsquote von 95 Prozent erreicht.