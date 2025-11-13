Haltedauer von 15 Jahren
Hines gibt Hamburger Domkaskaden an Family Office ab
Nach einer Haltedauer von über 15 Jahren hat Hines im Auftrag des Hines European Core Fund das Bürohochhaus Domkaskaden in der Hamburger Innenstadt an ein lokales Single Family Office verkauft. Das 8.020 m² große, voll vermietete Objekt aus dem Jahr 2009 zählt zu den markanten Büroadressen der City und gilt dank laufender ESG-Maßnahmen als nachhaltig optimiert.
Mit dem Verkauf trennt sich Hines von einer Immobilie, die das Unternehmen seit seiner Fertigstellung in 2010 auf dem Hamburger Markt begleitet hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Zuletzt stand das Objekt aber mit rund 65 Mio. Euro in den Büchern.
Die markante Architektur mit ihrer kaskadenartigen Drehung prägt das Erscheinungsbild des elfgeschossigen Gebäudes in der Domstraße 18 und ermöglicht individuelle Grundrisse mit unterschiedlichen Blickachsen über die Innenstadt. Die Büroimmobilie verfügt über 8.020 m² Mietfläche, die Stand November 2025 vollständig belegt sind. Seit dem Erwerb verantwortete Hines das Asset-Management und setzte zahlreiche Nachhaltigkeitsmaßnahmen um, die eine DGNB-Gold-Zertifizierung ermöglichen. Dazu zählen die Versorgung der Allgemeinflächen mit 100 % grünem Strom sowie 36 Parkplätze mit E-Ladestruktur in den beiden Untergeschossen. 2023 übernahm Hines zusätzlich das Property-Management.
„Der Verkauf zeigt nicht nur, wie attraktiv der Standort Hamburg weiterhin ist, sondern auch, dass eine große Nachfrage nach sehr gut gemanagten Büroimmobilien in der Hamburger Innenstadt besteht“, sagt Dr. Kai Magnus Schulte, Managing Director bei Hines. „Für uns ist diese Immobilie eine besondere, da wir mit dem Kauf der Domkaskaden im Jahr 2010 erstmals auf dem Hamburger Markt aktiv wurden.“
Bei der Transaktion wurde Hines rechtlich von der Kanzlei Poellath begleitet, die steuerliche Beratung übernahm Ernst & Young. BNP Paribas Real Estate vermittelte den Verkauf.