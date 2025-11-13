Hines gibt Hamburger Domkaskaden an Family Office ab

Nach einer Haltedauer von über 15 Jahren hat Hines im Auftrag des Hines European Core Fund das Bürohochhaus Domkaskaden in der Hamburger Innenstadt an ein lokales Single Family Office verkauft. Das 8.020 m² große, voll vermietete Objekt aus dem Jahr 2009 zählt zu den markanten Büroadressen der City und gilt dank laufender ESG-Maßnahmen als nachhaltig optimiert.

.