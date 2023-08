Hines gewinnt nächsten Mieter für „Le Coeur“ auf der Kö

Hines gewinnt einen weiteren renommierten Mieter für sein Gebäudeensemble „Le Coeur“ an der Düsseldorfer Königsallee. Collection Business Centers, Anbieter von zeitflexiblen Coworking/Mietbüros im Luxussegment, wird dort voraussichtlich im Jahr 2026 den bereits dritten Düsseldorfer Standort auf einer Fläche von 2.500 m² eröffnen. Als erster Ankermieter im „Le Coeur“ hatte im Frühjahr dieses Jahres bereits Clifford Chance einen Mietvertrag unterzeichnet [wir berichteten].

